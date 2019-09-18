Россиянин Попов не сумел пробиться в полуфинал чемпионата мира по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Илья Попов проиграл кубинцу Энди Крузу Гомесу в четвертьфинальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В полуфинале 24-летний кубинец, посеянный под первым номером, встретится с победителем боя между бразильцем Вандерсоном де Оливейрой и представителем Индии Манишем Каушиком. Поединок пройдет 20 сентября.

Круз Гомес является чемпионом мира 2017 года и двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019). 19-летний Попов стал чемпионом России в 2018 году, в том же году он победил на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Федерация бокса России признала спортсмена лучшим боксером страны в 2018 году.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.