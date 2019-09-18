Футболист "Тамбова" Чуперка дисквалифицирован на три матча РПЛ за оскорбление арбитра

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Тамбова" Валерия Чуперку на три матча (один - условно) Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра встречи девятого тура против ЦСКА Михаила Вилкова. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

15 сентября ЦСКА обыграл "Тамбов" в Саранске со счетом 2:0. На 71-й минуте Чуперка был удален за вторую желтую карточку, причем оба предупреждения футболист получил в течение одной минуты.

"Чуперка уже получил автоматическую дисквалификацию. КДК дополнительно дисквалифицировал защитника на два матча, один из которых - условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, "Тамбов" с пятью очками идет 16-м. В следующем туре армейцы 22 сентября примут "Краснодар", "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова".