Матч "Зенит"- "Рубин" начнется с минуты молчания в память о футболисте Риксене

Риксен скончался в возрасте 43 лет в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Матч 10-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" начнется с минуты молчания в память о бывшем игроке петербургской команды голландце Фернандо Риксене. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Зенита".

"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена. Субботний матч с "Рубином" начнется с минуты молчания в память об игроке", - говорится в сообщении.

В 2013 году Риксену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, скончавшись 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Риксен выступал за голландские клубы "Фортуна" (1994-1997, 2010-2013), АЗ (1997-2000), шотландский "Рейнджерс" (2000-2006) и "Зенит" (2006-2009). В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за национальную сборную Нидерландов футболист провел 12 матчей.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 21 сентября.