Японские волейболистки одержали победу над командой Камеруна в матче Кубка мира

ТАСС, 18 сентября. Женская сборная Японии по волейболу победила команду Камеруна со счетом 3-0 (25:17, 25:17, 25:20) в матче четвертого тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в среду россиянки обыграли представительниц Южной Кореи (3-0).

В других матчах турнира команда Сербии обыграла сборную Аргентины (3-1), американки оказались сильнее представительниц Нидерландов (3-0), китаянки переиграли спортсменок из Доминиканской Республики (3-0), сборная Бразилии обыграла команду Кении (3-0).

В турнирной таблице после четырех туров по 12 очков в активе сборных Китая и США. Команда Нидерландов имеет 9 очков, сборные России и Бразилии - по 8 очков. Далее идут команды Сербии и Японии (по 7), Доминиканской Республики (5), Южной Кореи (3), Камеруна (1), команды Аргентины и Кении не набрали очков.

Пятый тур пройдет в четверг, сборная России встретится с командой Доминиканской Республики.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победительницами последнего розыгрыша являются китаянки.