КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 95 тыс. рублей по итогам матча с "Тамбовом"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 95 тыс. рублей по итогам матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА добился гостевой победы над "Тамбовом" со счетом 2:0.

"За использование болельщиками пиротехники ЦСКА оштрафован на 30 тыс. рублей. Фанаты армейцев скандировали нецензурные выражения, за это клуб получает штраф размером 40 тыс. рублей. Также один болельщик гостей стоял на защитном ограждении, за это ЦСКА оштрафован на 25 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Также КДК оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матче против "Ахмата" (2:1). "За аналогичное нарушение личный штраф в 20 тыс. рублей получил наставник "Ахмата" Рашид Рахимов", - добавил глава КДК.