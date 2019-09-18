ФК "Мордовия" не получал извещений "Ростова" о готовности оплатить аренду "Мордовия-Арены"

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Мордовия" не получал официальных извещений от "Ростова" о готовности оплатить аренду стадиона "Мордовия-Арена" для проведения матча Олимп - Кубка России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе футбольного клуба "Мордовия".

В среду президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц предложил оплатить проведение предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с "Мордовией" на стадионе "Мордовия-Арена", чтобы не играть на домашнем стадионе саранского клуба "Старт". По его словам, на стадионе "Мордовия-Арена", который был построен к чемпионату мира 2018 года, условия для проведения матча более комфортные. "Мордовия" же в текущем чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимает соперников на стадионе "Старт", который вмещает 11 613 зрителей и имеет искусственное покрытие.

"На данный момент мы узнаем обо всем этом только из прессы. Никаких официальных писем от соперника ["Ростова"] по данному поводу к нам не поступало. Наш клуб, в свою очередь, согласно принятому порядку, уведомил Российский футбольный союз, ФК "Ростов", Российскую прмьер-лигу и ФНЛ о месте и времени проведения матча", - сообщили в пресс-службе.

Матч между "Ростовом" и "Мордовией" в рамках 1/16 финала Кубка России состоится 25 сентября в Саранске.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.