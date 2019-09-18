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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": Риксен запомнился самоотверженным и жестким футболистом

Александр Медведев рассказал, что бывший игрок сине-бело-голубых всегда играл страстно и самоотверженно
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фернандо Риксен был самоотверженным и жестким футболистом, он причастен к большим победам петербургского "Зенита". Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор клуба Александр Медведев.

Риксен скончался в возрасте 43 лет в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию. В 2013 году спортсмену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет.

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"Я очень хорошо его помню, он играл страстно, самоотверженно, жестко, но никогда не был костоломом. Риксен любил игру, отдавался ей, его карьера позволяет охарактеризовать его как надежного игрока. Фернандо причастен к нашим победам", - заявил Медведев.

"Конечно, очень горько осознавать, что это была неизлечимая болезнь, с которой он боролся вместе со своей семьей. Фернандо мог общаться с окружающим миром практически только с помощью технических средств. То, что он позвал многих людей на прощальную вечеринку, говорило о том, что он чувствовал, к чему все идет, выздоровления нельзя было ожидать. Тогда наша команда была на сборах (28 июня - прим. ТАСС), мы отправили ему свои пожелания, представитель нашего фанатского движения был там", - добавил он.

"Мы помним его и будем помнить, на следующем матче с казанским "Рубином" (21 сентября) мы обязательно проведем минуту молчания в память о нем", - заключил гендиректор "Зенита".

Риксен выступал за голландские клубы "Фортуна" (1994-1997, 2010-2013), АЗ (1997-2000), шотландский "Рейнджерс" (2000-2006) и "Зенит" (2006-2009). В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс".

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