"Тамбов" намерен оштрафовать пропустившего игру с ЦСКА футболиста Бенито

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" намерен оштрафовать нападающего Бенито за пропуск игры девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС в среду заявила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

21-летний Бенито не вошел в заявку "Тамбова" на матч с ЦСКА (0:2). В текущем сезоне форвард принял участие в восьми играх и отметился одним забитым мячом. Агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил ТАСС, что Бенито пропустил игру из-за акклиматизации после перелетов, когда он выступал за олимпийскую сборную Нигерии.

"Пока не наказали игрока, в процессе. До отстранения дело, наверное, не дойдет, у нас не особо большой выбор [футболистов]. Сейчас у нас будет общее совещание с тренерским штабом, со спортивным директором, и там будет принято решение. Надеюсь, ограничимся денежным штрафом", - заявила Коновалова.

"Тамбов" после девяти туров чемпионата России занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.