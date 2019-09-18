Гарбузов: российские регбисты улучшили физические кондиции и скорость принятия решений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по регби за последний год улучшили свои физические показатели и стали быстрее принимать важные решения. Такое мнение в среду высказал фланкер российской команды Андрей Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба Федерации регби России.

Год назад сборную России по регби возглавил валлийский специалист Лин Джонс. По словам Гарбузова, за это время россияне сумели улучшить сразу несколько аспектов игры.

"В первых двух матчах при Лине Джонсе против Намибии и Японии в ноябре 2018 года тренер уже старался сделать так, чтобы мы показывали ту игру, которую он хочет. Много времени на это не потребовалось, - отметил Гарбузов. - Мы прибавили в физических кондициях, в фитнесе, стали быстрее принимать правильные решения. У команды в целом стала выше концентрация и явно улучшилась дисциплина на поле".

36-летний Гарбузов является четырехкратным чемпионом России по регби в составе "Красного Яра". На его счету 95 матчей в составе национальной команды, в составе российской сборной он выступал на Кубке мира 2011 года в Новой Зеландии.

Сборная России по регби 20 сентября в Токио сыграет в стартовом матче Кубка мира по регби, соперниками россиян станут хозяева турнира японцы. Кубок мира пройдет в 12 городах Японии и завершится 2 ноября. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Сборная России дебютировала на турнире в 2011 году, россияне заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.