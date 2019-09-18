Федерация тяжелой атлетики Египта отстранена на два года за допинговые нарушения

ТАСС, 18 сентября. Независимая группа по санкциям независимых федераций отстранила Федерацию тяжелой атлетики Египта на два года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Национальная федерация Египта проинформирована о решении органа и имеет право обжаловать его в течение 21 дня в Спортивном арбитражном суде (CAS). Отмечается, что федерация Египта была дисквалифицирована в соответствии с 12-й статьей антидопингового кодекса IWF. Также отмечается, что никаких дальнейших комментариев от IWF не последует, пока не закончится рассмотрение дела.

Как сообщила национальная федерация Египта, комментарий которой приводит портал Inside The Games, спортсмены пропустят чемпионат мира, а также рискуют не поехать на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Федерация получила дисквалификацию за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Также отмечается, что во время тренировочного сбора, который проходил в Фаюме, допинг-пробы семи спортсменов дали положительный результат. Согласно правилам организации, любая федерация, атлеты которой сдали три и более допинг-проб с положительными результатами, подлежит отстранению.

"Эта комиссия была основана в 2018 году, а наши дела были в 2016 году. Я надеюсь, что мои атлеты смогут принять участие в последнем отборочном турнире к Олимпиаде, потому что им остается только один период - с ноября до апреля. Это тот случай, когда федерация должна взять на себя ответственность", - сказал президент Федерации тяжелой атлетики Египта Махмуд Махгуб.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике стартовал в Паттайе (Таиланд) 18 сентября и завершится 27 сентября.