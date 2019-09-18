Теннисист Ватутин не сумел выйти в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Алексей Ватутин уступил венгру Мартону Фучовичу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

26-летний Ватутин проиграл со счетом 5:7, 1:6. Спортсмены встречались впервые. В поединке 1/8 финала Фучович сыграет с четвертым сеяным турнира хорватом Борной Чоричем.

В другом матче дня португалец Жоау Соуза победил словака Йозефа Ковалика со счетом 6:2, 6:3. В 1/8 финала Соуза сыграет со вторым сеяным турнира россиянином Кареном Хачановым.

Ватутин занимает 197-ю строчку в рейтинге ATP.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.