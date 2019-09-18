Россиянка Хорошавцева завоевала бронзу ЧМ по борьбе в весовой категории до 55 кг

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Ольга Хорошавцева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В поединке за третье место она оказалась сильнее представительницы Казахстана Марины Седневой. Вторую бронзовую медаль в данной весовой категории завоевала спортсменка из Монголии Бат Очир Болортуя. Победу одержала американка Джакарра Винчестер, которая в финальной схватке победила японку Нанами Ириэ. Данная весовая категория не является олимпийской.

25-летняя Хорошавцева является трехкратной чемпионкой России (2016, 2018, 2019), серебряным призером Кубка мира (2015) в командных соревнованиях.

В весовой категории до 53 кг победу одержала представительница КНДР Пак Ён Ми, которая в финальной схватке оказалась сильнее японки Маи Мукаиды. Бронзовые медали завоевали китаянка Цяньюй Пан и представительница Индии Винеш Винеш. Россиянка Стальвира Оршуш не смогла пробиться в четвертьфинал турнира.

Эта медаль стала второй для сборной России в третий соревновательный день. Ранее российская спортсменка Екатерина Полещук завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Всего в активе сборной России две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.