Голодец провела заседание оргкомитета по подготовке российских спортсменов к ОИ-2020

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец провела заседание организационного комитета по подготовке российских спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

"Мы отвечаем за всех граждан Российской Федерации, которые поедут на Олимпиаду в Токио, - заявила Голодец. - Мы должны рассмотреть вопрос визовой поддержки наших болельщиков. Мы за чистый спорт. Приверженность олимпийским традициям, честному и открытому спорту - вот наша позиция".

Колобков заявил, что российские спортсмены традиционно показывают высокие результаты в синхронном плавании, художественной гимнастике, боксе и спортивной борьбе. Колобков отметил успехи россиян на чемпионатах мира по плаванию (2017, 2019) и фехтованию (2019).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.