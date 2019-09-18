"Ахмат" оспорит трехматчевую дисквалификацию футболиста Швеца

ТАСС, 18 сентября. Грозненский "Ахмат" подаст апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника клуба Антона Швеца на три матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 26-летнего Швеца за грубое нарушение правил на игроке "Ростова" Матиасе Норманне в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в понедельник, "Ростов" дома одержал победу со счетом 2:1, Швец был удален на 62-й минуте встречи.

"Ахмат" будет оспаривать трехматчевую дисквалификацию Швеца, - говорится в заявлении пресс-службы. - Это чересчур жесткое наказание за нарушение. Футболист "Ростова" сразу продолжил играть, не прибегая к помощи клубных врачей, три игры - перебор. Мы подадим апелляцию, как только получим решение КДК".

После девяти туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В десятом туре "Ростов" на выезде сыграет с "Тамбовом", встреча пройдет в субботу.