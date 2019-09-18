Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Риксена

ТАСС, 18 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста петербургского "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксена. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

Риксен скончался в возрасте 43 лет в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию. В 2013 году спортсмену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой, в среднем продолжительность жизни после ее обнаружения составляет 3-5 лет.

"Сегодня мы потеряли не просто исключительного футболиста, Фернандо показал, что значит с добротой и спокойствием принять невзгоду. Его борьба с болезнью останется в памяти, и не только в футбольном мире. Мои соболезнования его жене, дочери, семье и друзьям", - сказал Инфантино.

Риксен выступал за голландские клубы "Фортуна" (1994-1997, 2010-2013), АЗ (1997-2000), шотландский "Рейнджерс" (2000-2006) и "Зенит" (2006-2009). В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Суперкубка России (2008), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в зал славы шотландского клуба "Рейнджерс".