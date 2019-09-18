Канчельскис: могу сказать о Риксене только хорошее

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена.

Риксен скончался в возрасте 43 лет в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию. В 2013 году спортсмену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой, продолжительность жизни после ее обнаружения составляет 3-5 лет.

"Могу сказать о Фернандо только хорошее, мы жили в одной деревне [когда играли за "Рейнджерс"], вместе иногда ходили в паб с командой. Могу сказать только теплые слова в его адрес, про его человеческие качества. Что касается футбола, он играл за сборную Голландии, а ведь это машина, играть за такую команду дорогого стоит. Это дано далеко не каждому футболисту", - сказал Канчельскис ТАСС.

"Ужасно, что так произошло. В 40 лет жизнь только начинается, но болезнь никого не щадит. Мои соболезнования его семье. У Риксена остался ребенок, и сейчас задача номер один - вырастить этого ребенка", - добавил собеседник агентства.