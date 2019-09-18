Всемирный фестиваль ТАФИСА в Ульяновской области принял свыше 20 тыс. человек

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Площадки первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА в Ульяновской области посетили более 20 тыс. зрителей. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам фестиваля председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Представители 25 стран приняли участие в данном фестивале, 40 регионов прислали своих представителей. Более 20 тыс. человек посетили различные площадки", - сказал он.

Смекалин добавил, что в программу фестиваля вошли как профессиональные мастер-классы, так и мероприятия, который мог посетить каждый. "Всего прошло 40 мастер-классов, 24 именитых спортсмена присутствовали, проводили эти мастер-классы и для профессиональных спортсменов, и для мальчишек и девчонок. Это было абсолютно доступно", - уточнил он.

По словам председателя правительства, в фестивале была задействована 31 площадка, в том числе и 13 школ региона. "Наверное, тот факт, что эти мастер-классы проводились чемпионами мира, олимпийскими призерами, признанными мастерами, простимулирует тех самых мальчишек и девчонок, которые были на этих мастер-классах, приходить в спортивные залы. Это был и стимул, в том числе для тех, кто уже занимается спортом, чтобы в дальнейшем тянуться к своим кумирам, пообщаться с ними, узнать какие-то их секреты", - отметил Смекалин.

Председатель правительства добавил, что на фестивале были представлены не только профессиональные виды боевых искусств, но и национальные. "На площадке в Арском были продемонстрированы навыки боя и викингов, и казаков, и древнерусского боя бузы, и техника боя бревном, и многое другое. Это в том числе и познавательный фестиваль", - уточнил он.

Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходил в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.