ТАСС, 18 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин получит награду имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Россиянин, которому во вторник исполнилось 34 года, получит награду 12 декабря в Вашингтоне.

"Овечкин вдохновляет новое поколение американских хоккеистов, - заявил президент Федерации хоккея США (USA Hockey) Джим Смит. - Помимо отличной игры, он также внес огромный вклад в развитие хоккея за пределами льда".

Награда имени Гретцки вручается с 1999 года иностранцам, внесшим большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США.

Российский хоккеист был выбран под первым номером "Вашингтоном" на драфте НХЛ в 2004 году. В составе клуба Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, восемь раз становился лучшим снайпером сезона. Со сборной России форвард трижды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.