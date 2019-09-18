Затишье в Леверкузене. Молодежные команды "Байера" и "Локомотива" напомнили городу о ЛЧ

За несколько часов до начала матча только у "Бай-Арены" можно было понять, что вечером в город возвращается большой европейский футбол. На стадионе "Ульрих Хаберланд", расположенном в непосредственной близости от основной арены леверкузенцев состоялся матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором ближайший резерв "Локомотива" сумел проявить характер. Команда уже к 15-й минуте уступала со счетом 0:2 и до перерыва редко угрожала воротам соперника. Ситуация изменилась после перерыва и москвичи сумели забить два мяча, сравняв счет на 88-й минуте.

На улицах этих городов чаще можно было встретить болельщиков любых других немецких клубов, чем "Байера". Поклонников самых популярных турецких клубов ("Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ") на узких улицах немецких городов было значительно больше. При этом встретить поклонников "Локомотива" также было довольно непросто - по данным немецкого и российского клубов их в этот вечер должно собраться на стадионе от 260 до 600 человек. С учетом того, что многие из них прилетели в Германию за несколько часов до игры, это не удивительно.

Город населением в 163 тыс. человек, а также близлежащие Кельн и Дюссельдорф в начале недели своим видом не напоминали о том, что вскоре сюда вернется главный еврокубковый футбольный турнир.

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Первый матч группового турнира футбольной Лиги чемпионов в Леверкузене, в котором встретятся немецкий "Байер" и российский "Локомотив", не вызывает большого ажиотажа у болельщиков на протяжении двух дней. Но организаторы встречи ожидают довольно высокую явку, при вместимости "Бай-Арены" в 29 400 зрителей на встрече ожидается около 27 тыс. болельщиков.

Главный тренер молодежки "Локомотива" Максим Мишаткин после финального свистка отметил, что команда могла сыграть значительно лучше. "Мы сами себе два мяча забили. Мы ни в одной игре не имели столько голевых моментов, нам просто надо было забить. То, что мы показали - это победа", - сказал он после финального свистка ТАСС.

На протяжении всей игры было слышно только небольшую группу российских болельщиков, собравшихся за одними из ворот. Фанаты, большая часть из которых приехала в Леверкузен из Москвы, чередовали стандартные клубные кричалки с российскими песнями. Как объяснил корреспонденту ТАСС один из болельщиков немецкой команды, такая атмосфера на трибунах свойственна играм такого уровня. Болельщики по имени Свен заверил, что на "Бай-Арене" атмосфера будет гораздо более насыщенной.

"Ждем, что сегодня на матче основного состава болельщики также "взорвут" стадион и помогут победе главной команды", - сказал Мишаткин, добавив, что благодарен фанатам, которые на протяжении 90 минут поддерживали молодежный состав "Локомотива".

"Байер" знает о Миранчуках

Вечером в среду против "Байера" не смогут сыграть сразу несколько основных игроков "Локомотива": полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, получившие травмы в первые недели сентября, нападающий Джефферсон Фарфан и защитник Соломон Кверквелия, которые ни разу не выходили на поле в текущем сезоне. Сразу несколько поклонников немецкой команды перед игрой отметили, что знают о Миранчуках, выступающих за сборную России, а также предположили, что их отсутствие окажет непосредственное влияние на результат.

Большинство из фанатов "Байера" не сомневается в том, что в среду их команда одержит победу. Одним из залогов этого они называют нежелание российских футболистов пробовать свои силы в зарубежных чемпионатах. При этом они достаточно тепло отзываются о бывшем нападающем сборной России Дмитрии Булыкине, который выступал за команду из Леверкузена с 2007 по 2009 год. Немецкие любители футбола со стажем отметили, что форвард в предоставленное ему время действовал самоотверженно, хоть и не сумел забить много мячей - пять голов в 19 матчах за "Байер" во всех турнирах.

Поклонники "Локомотива", в свою очередь, после завершения матча молодежных команд стали оптимистичнее смотреть на исход предстоящего вечером поединка. Если до игры Юношеской лиги УЕФА большинство разговоров сводилось к тому, что нужно верить в команду, то после волевой ничьей риторика изменилась.

Российские поклонники, воодушевленные игрой молодых футболистов, предпочли забыть о кадровых проблемах команды и надеяться на то, что в этот вечер и на "Бай-Арене" воспитанники клубной академии сумеют проявить себя, заставив притихнуть почти 30-тысячный стадион.