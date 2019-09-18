Затишье в Леверкузене. Молодежные команды "Байера" и "Локомотива" напомнили городу о ЛЧ

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Первый матч группового турнира футбольной Лиги чемпионов в Леверкузене, в котором встретятся немецкий "Байер" и российский "Локомотив", не вызывает большого ажиотажа у болельщиков на протяжении двух дней. Но организаторы встречи ожидают довольно высокую явку, при вместимости "Бай-Арены" в 29 400 зрителей на встрече ожидается около 27 тыс. болельщиков.
Город населением в 163 тыс. человек, а также близлежащие Кельн и Дюссельдорф в начале недели своим видом не напоминали о том, что вскоре сюда вернется главный еврокубковый футбольный турнир.
На улицах этих городов чаще можно было встретить болельщиков любых других немецких клубов, чем "Байера". Поклонников самых популярных турецких клубов ("Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ") на узких улицах немецких городов было значительно больше. При этом встретить поклонников "Локомотива" также было довольно непросто - по данным немецкого и российского клубов их в этот вечер должно собраться на стадионе от 260 до 600 человек. С учетом того, что многие из них прилетели в Германию за несколько часов до игры, это не удивительно.
Леверкузен познакомили с российской музыкой
За несколько часов до начала матча только у "Бай-Арены" можно было понять, что вечером в город возвращается большой европейский футбол. На стадионе "Ульрих Хаберланд", расположенном в непосредственной близости от основной арены леверкузенцев состоялся матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором ближайший резерв "Локомотива" сумел проявить характер. Команда уже к 15-й минуте уступала со счетом 0:2 и до перерыва редко угрожала воротам соперника. Ситуация изменилась после перерыва и москвичи сумели забить два мяча, сравняв счет на 88-й минуте.
Главный тренер молодежки "Локомотива" Максим Мишаткин после финального свистка отметил, что команда могла сыграть значительно лучше. "Мы сами себе два мяча забили. Мы ни в одной игре не имели столько голевых моментов, нам просто надо было забить. То, что мы показали - это победа", - сказал он после финального свистка ТАСС.
На протяжении всей игры было слышно только небольшую группу российских болельщиков, собравшихся за одними из ворот. Фанаты, большая часть из которых приехала в Леверкузен из Москвы, чередовали стандартные клубные кричалки с российскими песнями. Как объяснил корреспонденту ТАСС один из болельщиков немецкой команды, такая атмосфера на трибунах свойственна играм такого уровня. Болельщики по имени Свен заверил, что на "Бай-Арене" атмосфера будет гораздо более насыщенной.
"Ждем, что сегодня на матче основного состава болельщики также "взорвут" стадион и помогут победе главной команды", - сказал Мишаткин, добавив, что благодарен фанатам, которые на протяжении 90 минут поддерживали молодежный состав "Локомотива".
"Байер" знает о Миранчуках
Вечером в среду против "Байера" не смогут сыграть сразу несколько основных игроков "Локомотива": полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, получившие травмы в первые недели сентября, нападающий Джефферсон Фарфан и защитник Соломон Кверквелия, которые ни разу не выходили на поле в текущем сезоне. Сразу несколько поклонников немецкой команды перед игрой отметили, что знают о Миранчуках, выступающих за сборную России, а также предположили, что их отсутствие окажет непосредственное влияние на результат.
Большинство из фанатов "Байера" не сомневается в том, что в среду их команда одержит победу. Одним из залогов этого они называют нежелание российских футболистов пробовать свои силы в зарубежных чемпионатах. При этом они достаточно тепло отзываются о бывшем нападающем сборной России Дмитрии Булыкине, который выступал за команду из Леверкузена с 2007 по 2009 год. Немецкие любители футбола со стажем отметили, что форвард в предоставленное ему время действовал самоотверженно, хоть и не сумел забить много мячей - пять голов в 19 матчах за "Байер" во всех турнирах.
Поклонники "Локомотива", в свою очередь, после завершения матча молодежных команд стали оптимистичнее смотреть на исход предстоящего вечером поединка. Если до игры Юношеской лиги УЕФА большинство разговоров сводилось к тому, что нужно верить в команду, то после волевой ничьей риторика изменилась.
Российские поклонники, воодушевленные игрой молодых футболистов, предпочли забыть о кадровых проблемах команды и надеяться на то, что в этот вечер и на "Бай-Арене" воспитанники клубной академии сумеют проявить себя, заставив притихнуть почти 30-тысячный стадион.