Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА будет проводиться раз в два года

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА станет регулярным и будет проводиться раз в два года. Об этом сообщил в среду журналистам на пресс-конференции по итогам первого фестиваля председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Приятно отметить, что дебютный фестиваль боевых искусств ТАФИСА стал на самом деле первым, потому что будет второй, третий, четвертый, пятый. Президент Международной ассоциации спорта для всех ТАФИСА Чу Хо Чан подтвердил, что данный фестиваль будет включен в перечень базовых мероприятий данной ассоциации. Он сказал, что в дальнейшем фестиваль будет проводиться раз в два года", - сказал он.

Смекалин добавил, что фестиваль будет проводиться по всему миру, в различных городах. "Приятно, что уже сейчас право на предварительное проведение фестиваля обозначили Бразилия и Южная Корея", - уточнил он.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходил в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программу мероприятия вошли мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.