Непомнящий победил Томашевского на тай-брейке и вышел в четвертый раунд КМ по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий победил на тай-брейке соотечественника Евгения Томашевского и вышел в четвертый раунд Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Обе партии третьего раунда завершились вничью, в среду соперники играли тай-брейк. Сначала спортсмены провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья. Затем россияне обменялись победами в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. В блице (две партии по 5 минут, 3 секунды на ход) Непомнящий одержал две победы, что позволило ему пробиться в четвертый раунд. Следующим соперником россиянина станет китаец Юй Янъи.

По результатам тай-брейка в четвертый круг также пробились китаец Дин Лижэнь, француз Максим Вашье-Лаграв, россиянин Петр Свидлер. Россияне Владислав Артемьев и Дмитрий Яковенко, а также голландец Аниш Гири завершили борьбу на турнире. Всего в четвертом раунде турнира выступят пятеро россиян: Кирилл Алексеенко, Никита Витюгов, Александр Грищук, Свидлер и Непомнящий.

Первые партии четвертого раунда пройдут в пятницу.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.