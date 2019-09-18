Матвеев: быстрый переход в атаку помогает "Базелю" показывать результативный футбол

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 18 сентября. /ТАСС/. Высокая результативность футболистов швейцарского "Базеля" связана с их быстрым переходом в атаку. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Базель" - "Краснодар" пройдет в четверг, начало - 19:55 мск.

"Мы посмотрели много матчей "Базеля" и имеем представление о нем. Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола", - сказал Матвеев.

"Краснодар" попал в групповой этап Лиги Европы после того, как проиграл "Олимпиакосу" (0:4, 1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Лига Европы - важный турнир, все понимают важность игры. Настраивать специально никого не надо, ждем открытый хороший футбол", - отметил Матвеев.

По словам тренера, в команде из нынешнего состава нет травмированных. "Все, на кого рассчитываем, в строю", - подчеркнул он.

"Базель" против российских клубов

В составе "Базеля" из-за травм пропустят матч нападающие Рикки ван Вольфсвинкель и Кемаль Адеми, который в четырех играх чемпионата Швейцарии забил пять мячей. "Стиль игры у соперника вряд ли поменяется. Сложно что-то менять когда команда играет в один и тот же футбол, но за другую сторону говорить не боюсь", - отметил Матвеев.

Краснодарский клуб никогда в своей истории не играл со швейцарскими клубами. "Базель" играл против российских клубов 11 раз: в сезоне-1996/97 на групповой стадии Кубка Интертото с "Ротором" (2:3), со "Спартаком" в сезоне-2002/03 на первой групповой стадии Лиги чемпионов (2:0, 2:0) и в сезоне-2010/11 в 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 1:1), в сезоне-2004/05 в первом раунде Кубка УЕФА с "Тереком" (1:1, 2:0), в сезоне-2012/13 в 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" (2:0, 0:1) и в сезоне-2017/18 на групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА (2:0, 1:2).