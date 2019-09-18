Спайич: игроки "Краснодара" и "Базеля" показывают схожий футбол

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 18 сентября. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Урош Спайич отметил схожесть в футболе, который показывают игроки его команды и соперника по Лиге Европы - швейцарского "Базеля". Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Базель" - "Краснодар" пройдет в четверг, начало - 19:55 мск. В составе "Базеля" не сыграют из-за травм нападающие Рикки ван Вольфсвинкель и Кемаль Адеми, который в четырех играх чемпионата Швейцарии забил пять мячей.

"Это их проблемы (отсутствие лидеров, - прим. ТАСС), мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол. Сила швейцарской команды видится в открытом атакующем футболе. Их игра похожа на нашу, поэтому будет открытый футбол. Мы очень мотивированы показать лучшую игру, это важно для нас и наших болельщиков", - сказал Спайич.

Краснодарский клуб никогда в своей истории не играл со швейцарскими клубами. "Базель" противостоял российским командам 11 раз: в сезоне-1996/97 на групповой стадии Кубка Интертото с "Ротором" (2:3), со "Спартаком" в сезоне-2002/03 на первой групповой стадии Лиги чемпионов (2:0, 2:0) и в сезоне-2010/11 в 1/16 финала Лиги Европы (2:3, 1:1), в сезоне-2004/05 в первом раунде Кубка УЕФА с "Тереком" (1:1, 2:0), в сезоне-2012/13 в 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" (2:0, 0:1) и в сезоне-2017/18 на групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА (2:0, 1:2).