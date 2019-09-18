Воробьева: пока не осознала, сложнее быть мамой или членом сборной России по борьбе

"Я пока не разобралась, что сложнее - бороться на ковре или быть мамой. Тимур очень шустрый, понятно в кого, но это и хорошо, пусть все изучает, набивает себе шишки. Привезу ему из Нур-Султана талисман - медали его не очень интересуют, а вот игрушки из наградного шкафа уже все перетаскал", - рассказала Воробьева.

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, ставшая в среду двукратной чемпионкой мира по борьбе, до сих пор не осознала, что сложнее - быть мамой или бороться за медали для своей страны. Об этом олимпийская чемпионка рассказала журналистам после победы на чемпионате мира в Нур-Султане.

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Спортсменка призналась, что первые полгода после рождения сына ей было непросто: "Вроде бы ничего не изменилось, но изменилась я сама. Но когда ты становишься мамой, то неважно, борец ты или нет, ты становишься мягкой, даже к соперникам мягче относишься".

На вопрос журналистов, повлиял ли на возвращение в спорт Воробьевой финансовый фактор, чемпионка ответила: "Конечно, повлиял, вы знаете сколько памперсы стоят? Я пользуюсь самыми дорогими, японскими. В Токио, надеюсь, запасусь".

"За лицензией поеду сама"

Воробьева выступила на чемпионате мира в неолимпийской весовой категории (до 72 кг), по признанию спортсменки, она не сразу согласилась опуститься на категорию ниже. "Я хотела в 76 кг бороться, мне нужна лицензия, мне нужна путевка в Токио, видимо, придется самой ее зарабатывать. Сегодня утром я осознала - этот год будет для меня тяжелым, но чем сложнее путь, тем потом слаще триумф, если ты его достигаешь", - сказала она.

Призер Игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина, выступившая на чемпионате мира в Нур-Султане в весе до 76 кг, не смогла пробиться в топ-6 - женская команда России на данный момент не располагает олимпийской лицензией в этом весе.

"Сейчас не жалею, что согласилась - да, впереди тяжелые старты за лицензии, но у меня есть чемпионский пояс, медаль и разрывающийся от звонков телефон в кармане", - отметила Воробьева.

"Да, пусть тяжело - сборы, чемоданы, расставание с малышом, но ты занимаешься тем, чем должен заниматься, век спортсмена короток, всему свое время. Я вообще хотела уходить из спорта после Игр-2016, планировала беременность, устроила благотворительный аукцион, распродала свою форму, "наелась" борьбой, хотела "цветочков и горшочков". Но потом в один момент проснулась и поняла, что я не доборолась", - призналась Воробьева.

"Сына, думаю, скоро начну брать с собой. Очень тяжело уезжать, когда он спит. На Игры в Токио ему, конечно, рано - он еще совсем маленький, а вот на сборы в Кисловодск или Сочи - самое оно. Пускай по ковру бегает, быстрее борьбой заниматься начнет", - считает молодая мама.

Воробьева - чемпионка Игр-2012 в Лондоне, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.