Рублев считает Надаля более опасным соперником, чем Федерер и Джокович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев считает, что испанец Рафаэль Надаль для него более опасный соперник, чем серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Об этом он рассказал журналистам на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Во вторник Рублев вышел во второй круг St. Petersburg Open, где в четверг сыграет с литовцем Ричардом Беранкисом.

"Если брать тройку Федерер, Надаль, Джокович, то мне лично сложнее всего играть против Надаля. Он настолько психологически силен, что, даже играя в свой худший теннис, способен переломить и довести игру до победы", - сказал Рублев.

По словам теннисиста, он научился сдерживать эмоции во время игр с топовыми соперниками. "Если показать эмоции против топовых игроков, как Надаль или Федерер, то все - они тебя уничтожат. Раньше я не справлялся с эмоциями и они обращались против меня. Сейчас я стал взрослее, опытнее, научился справляться с этим", - отметил Рублев.

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд составляет $1,180 млн.