Трое россиян пробились в полуфиналы ЧМ по боксу и гарантировали себе медали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Трое российских боксеров вышли в полуфиналы чемпионата мира и гарантировали себе как минимум бронзовые награды. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В поединках 1/2 финала примут участие Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Все полуфиналы пройдут в пятницу.

Россияне Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг) уступили в четвертьфинальных поединках. Василий Егоров (до 52 кг) завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

На мировом первенстве 2017 года в немецком Гамбурге россияне завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду. Золотые медали российские спортсмены завоевывали в последний раз на турнире 2015 года в Катаре, когда чемпионами мира стали Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Соревнования в Екатеринбурге завершатся 21 сентября.