Шахматист Непомнящий заявил, что ему тяжело играть с друзьями в рамках Кубка мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что ему тяжело играть против друзей на Кубке мира, который проходит в Ханты-Мансийске. Комментарий Непомнящего приводит пресс-служба турнира.

В среду Непомнящий победил на тай-брейке соотечественника Евгения Томашевского и вышел в четвертый раунд Кубка мира, до этого обе партии третьего раунда между соперниками завершились вничью. Первые партии четвертого раунда пройдут в пятницу.

"Женя [Томашевский] - очень сильный шахматист, чемпион России и мой друг вот уже почти 18 лет. Мне всегда очень тяжело играть против друзей, у меня нет большой мотивации их обыгрывать, но здесь [эта ситуация] неизбежна, кто-то должен пройти дальше, а кто-то - турнир покинуть", - сказал Непомнящий.

"Матч получился очень нервным. Я владел инициативой, давил, удалось открыть счет, после чего у меня была комфортная позиция в следующей партии и оставалось лишь свести игру к ничьей. Но часто, когда играешь на ничейный результат, голова немного расслабляется и постепенно ослабляешь хватку, не так ясно видишь идеи соперника. В абсолютно безопасной позиции я проиграл, это стало большим ударом, но в блице я оказался сильнее", - добавил гроссмейстер.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.