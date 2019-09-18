Воробьева поборется за путевку на ОИ на первом же квалификационном старте

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по борьбе Наталья Воробьева будет иметь возможность сама завоевать себе путевку на Олимпийские игры в Токио, поскольку на чемпионате мира в Нур-Султане этого не смогла сделать Екатерина Букина. Таким мнением с журналистами поделился Омар Муртузалиев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), курирующий женскую борьбу.

Россиянки завоевали три медали в четвертый день чемпионата мира по борьбе

Воробьева, вернувшаяся в спорт после рождения сына, выступила на чемпионате мира в неолимпийском весе до 72 кг, и завоевала второе золото чемпионата мира в карьере - первое она заработала в 2015 году на предолимпийском чемпионате мира в Лас-Вегасе. Букина проиграла в квалификации чемпионата мира в весовой категории 76 кг, в которой тренируется и Воробьева.

"Перед чемпионатом мира мы предложили Наталье выступить в неолимпийской категории, дали ей время подумать. Если бы она решила выступать в 76 кг - нет вопросов, но мы надеялись дать Букиной шанс завоевать путевку на Игры. Этого не произошло, значит Воробьева сама поедет за своей лицензией", - рассказал Муртузалиев.

"Я очень рад за Наталью, спустя четыре года в нашей сборной снова золотая медаль, снова ее завоевала Воробьева, наш капитан, наша олимпийская чемпионка", - подчеркнул Муртузалиев.

"Мы гарантировали Наталье выступление на чемпионате Европы, а затем она поборется за путевку на Игры на первом же лицензионном старте. А перед Играми уже пожалуйста - проявляйте себя и свои претензии на участие в Олимпиаде", - отметил вице-президент ФСБР.