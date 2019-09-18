Около 50 человек с ограниченными возможностями здоровья выполнили нормативы ГТО в Ростове

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 человек с ограниченными возможностями здоровья выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках фестиваля "ГТО-перезагрузка" в Ярославской области. Об этом ТАСС в среду рассказала директор Ростовского районного центра развития физической культуры и спорта Анна Репьева.

Фестиваль "ГТО-перезагрузка" в среду прошел в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.

"Участниками фестиваля "ГТО-перезагрузка" стали примерно 50 человек. Все это люди пенсионного возраста, 9-11-й возрастной ступени, - рассказала собеседница ТАСС. - Мы провели с участниками разминку на фитболах, после этого они выполняли сгибание и разгибание рук в упоре, наклоны вперед. Провели мастер-класс по скандинавской ходьбе, после чего они выполнили этот норматив".

"У каждого из участников есть свой универсальный идентификационный номер, мы помогли всем зарегистрироваться на сайте ГТО. В их личные кабинеты будут занесены все сегодняшние данные из протоколов. Мы планируем помочь нашим участникам и довести их всех до получения знаков ГТО", - добавила Репьева.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.