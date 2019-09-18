Гончаренко: решение по участию Шарлии в матче первого тура ЛЕ будет принято перед игрой

ТАСС, 18 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что решение по участию в выездной встрече первого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца" защитника команда Звонимира Шарлии будет принято перед матчем. Комментарий Гончаренко приводит пресс-служба московского клуба.

В четверг ЦСКА на выезде сыграет с "Лудогорцем", встреча начнется в 22:00 мск. В заявку команды вошли три номинальных центральных защитника, не были включены травмированные центральные защитники Виктор Васин и Седрик Гогуа.

"Команда в хорошей форме. Надеемся, скоро мы преодолеем полосу травм. Тем более наш график уплотняется, раньше игры были раз в неделю, сейчас чаще, и нам надо больше людей. Завтра оценим состояние Шарлии и примем решение после общения с ним и нашими врачами, если есть хоть минимальная вероятность усугубить повреждение, мы рисковать не будем", - сказал тренер.

Также Гончаренко оценил соперника: "У "Лудогорца" очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию. Сравнивать сложно, потому что многие команды могут играть закрыто, а "Лудогорец" любит контролировать мяч - независимо от того, в еврокубках или в чемпионате они играют. У них менталитет победителей, это не тот случай, когда они будут глубоко обороняться в надежде на свой шанс, так что завтра может быть игра со встречными атаками".

"Ни о какой расслабленности речи нет, Виктор Михайлович [Гончаренко] этого не допустит, - заявил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. - Помню, что "Лудогорец" тоже достойно играл против "Реала", сейчас мы хотим писать новую историю и будем делать все, чтобы завтра добыть три очка. Конечно, Лига чемпионов - это космос, но Лига Европы - второй по значимости турнир, мы попали сюда, в нем также участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов. Мотивация одна - выходить и побеждать в каждом матче, мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать и играть на самом высоком уровне".

На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА в группе H также сыграет с венгерским "Ференцварошем" и испанским "Эспаньолом".