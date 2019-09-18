Муртузалиев: представительницы сборной России по борьбе осознали свою силу на ЧМ

В среду на чемпионате мира по борьбе прошли первые финалы в женской борьбе. Чемпионкой мира в весе до 72 кг стала Наталья Воробьева, бронзовые медали завоевали Екатерина Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг).

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Спортсменки сборной России по борьбе в результате обновления тренерского штаба команды снова поверили в свои силы, о чем свидетельствуют сразу три медали россиянок на чемпионате мира в один день. Таким мнением с журналистами поделился первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.

"Это был хороший день - три медали в четырех весах за один день, такого у нас давно не было. Они поверили в себя, поверили, что могут, поняли, что чемпионки мира их не сильнее, а они могут завтра сами ими стать. Весной прошлого года мы поменяли руководство тренерского штаба, не побоялись пойти на этот смелый шаг за полтора года до Олимпиады и вы видите результаты", - подчеркнул Муртузалиев.

"Эта команда поменяла видение, теперь во главе угла стоит наличие боевого характера и воли у спортсменок, которые осознают - на регалии чихать, ни за кого здесь держаться не будут, судить будут по результатам. В борьбе без бойцовских качеств делать нечего - техника, тактика, функционал нужны, но без духа ничего не выйдет. Мы много разговаривали на эту тему, я историк по образованию, я приводил нашим девушкам массу исторических примеров побед в боевых условиях", - рассказал Муртузалиев.