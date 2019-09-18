Гунина потерпела второе поражение подряд на этапе Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина белыми уступила лидеру соревнований китаянке Цзюй Вэньцзюнь в седьмом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Россиянка Александра Костенюк черными победила соотечественницу Алину Кашлинскую, индийские спортсменки Хампи Конеру и Харика Дронавалли белыми победили болгарку Антуанету Стефанову и шведку Пиа Крамлинг соответственно. Партии Екатерина Лагно (Россия) - Элизабет Петц (Германия) и Мари Себаг (Франция) - Александра Горячкина (Россия) завершились вничью.

По результатам семи туров Цзюй Вэньцзюнь набрала 5,5 очка, Конеру - 5 очков, Горячкина и Лагно по 4,5 очка, Петц - 4 очка, Дронавалли, Гунина и Костенюк - по 3,5 очка, Себаг - 2,5 очка, Кашлинская и Стефанова - по 2 очка, Крамлинг - 1,5 очка.

Восьмой тур состоится в четверг, пройдут партии Гунина - Лагно, Горячкина - Кашлинская, Цзюй Вэньцзюнь - Костенюк, Крамлинг - Себаг, Стефанова - Дронавалли, Петц - Конеру.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс.