РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 2021 года

ТАСС, 18 сентября. Исполком Российского футбольного союза (РФС) постановил в виде исключения разрешить "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сертификат соответствия второй категории действителен до 15 сентября 2021 года. Таким образом, "Оренбург" сможет провести оставшиеся домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп - Кубка России текущего сезона на домашней арене, которая вмещает 7520 человек.

С начала сезона клуб из Оренбурга борется за право проведения домашних матчей на стадионе "Газовик", который не смог пройти лицензирование. Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить там домашние матчи чемпионата страны до 15 сентября включительно, одной из главных претензий к стадиону были недоделки в микст-зоне для общения журналистов с игроками. В пятницу президент клуба Владимир Кияев сообщил ТАСС, что работы по усовершенствованию микст-зоны завершены.

После девяти туров РПЛ "Оренбург" идет на 12-м месте, имея в активе восемь очков. В десятом туре "Оренбург" примет московский "Локомотив" в воскресенье.