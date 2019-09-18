Ключников станет вице-президентом Всемирной ассоциации тхэквондо ТАФИСА

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Ульяновской региональной федерации тхэквондо (УРФТ) Евгений Ключников займет пост вице-президента Всемирной ассоциации тхэквондо "Спорт для всех". Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции по итогам первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА.

"На нашей базе в спортивной областной школе проходили показательные выступления демонстрационной команды из Южной Кореи. В составе делегации был сенатор из Южной Кореи господин Ли [президент Всемирной ассоциации тхэквондо "Спорт для всех", член национальной ассамблеи республики Корея Ли Донг Суп], который является президентом недавно созданной организации - Всемирной ассоциации традиционного тхэквондо. Мне предложили там должность вице-президента", - сказал он.

Ключников добавил, что сейчас занимается оформлением документов. "Я буду там отвечать за Европу и за другие страны. Это большая польза для укрепления позиции России. Она будет представлена в этой организации, которая будет сопутствовать развитию тхэквондо как олимпийского, так и традиционного вида спорта", - уточнил он.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА проходил в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программу мероприятия вошли мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. ТАФИСА - международная ассоциация содействия развитию массового спорта.