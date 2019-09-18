Воробьева завоевала для женской сборной России по борьбе первое за четыре года золото ЧМ

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по борьбе в первый день на чемпионате мира в Нур-Султане завоевала одну золотую и две бронзовые награды. Золото, уже второе в карьере, завоевала олимпийская чемпионка Лондона Наталья Воробьева. Воробьева, которая после серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро собиралась завершать карьеру, в июле 2018 года родила сына. Но по ее собственному признанию, в один прекрасный момент она поняла, что "не доборолась", а мечты об упорядоченном семейном быте оказались преждевременными. В финальном поединке 28-летняя россиянка со счетом 4:2 выиграла в неолимпийской весовой категории до 72 кг у представительницы Украины Алины Бережной. После выступления Воробьева призналась, что за время ее отсутствия на борцовском ковре изменилось мало, но самые большие перемены она увидела в себе, успев привыкнуть "к подгузничкам, кашкам и смесям" для малыша. А еще спортсменка заметила, что материнство сделало ее гораздо мягче. "Мягче даже к соперницам стала относиться", - рассказывала она.

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Неолимпийский вес для Воробьевой на предолимпийском чемпионате мира был возможностью побороться в условиях, максимально приближенных к боевым, но без лишнего груза ответственности за лицензии. В олимпийском весе до 76 кг, в котором Воробьева планирует выступать в дальнейшем, на чемпионате мира боролась Екатерина Букина, но с завоеванием лицензии россиянка не справилась, проиграв в квалификации. Теперь Воробьева планирует завоевание олимпийской путевки в Токио собственными силами, но произойти это может не раньше весны, когда пройдет европейский лицензионный турнир в Будапеште. "Сегодня я осознала - этот год будет для меня тяжелым, но чем сложнее путь, тем потом слаще триумф, если ты его достигаешь, - подчеркнула Воробьева. - Да, впереди меня ждут тяжелые старты за лицензии, но сегодня у меня есть чемпионский пояс, медаль и разрывающийся от звонков телефон в кармане". Дебютантки ехали за золотом Две бронзовые медали женской сборной на счету дебютанток чемпионата мира - Екатерины Полещук и Ольги Хорошавцевой. Что одна, что другая готовились на этом чемпионате биться только за золото. Полещук, выступающая в весе до 50 кг, поблагодарила двух новых старших тренеров команды болгар Симеона Штерева и Родослава Беликова и отметила, что может выигрывать у лидеров, в том числе у теперь уже двукратной чемпионки мира азербайджанки Марии Стадник. Хорошавцева, дебютировавшая на чемпионате мира с бронзы в весовой категории до 55 кг, в матче за третье место с Мариной Седневой из Казахстана отметилась пятибалльным победным броском и выиграла со счетом 13:0. При этом Хорошавцева уверена, что была способна на большее.