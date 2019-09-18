"Локомотив" победил немецкий "Байер" в матче Лиги чемпионов

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 18 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "Бай-Арене" в присутствии 26 592 зрителей.

В составе "Локомотива" голы забили полузащитники Гжегож Крыховяк (16-я минута) и Дмитрий Баринов (37). В свои ворота мяч отправил защитник российского клуба Бенедикт Хёведес (25). Крыховяк забил пятый матч в 11 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

"Локомотив" впервые встретился с "Байером" в еврокубках. Железнодорожники до этого восемь раз играли с немецкими командами, одержав одну победу и потерпев семь поражений. "Байер" сыграл 12-й матч против российских команд (четыре победы, четыре поражения, четыре ничьи).

Предыдущую гостевую победу в еврокубках "Локомотив" одержал 15 февраля 2018 года, переиграв французскую "Ниццу" в 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:2. В Лиге чемпионов "Локомотив" в предыдущий раз побеждал в гостях в матче первого группового этапа сезона-2002/03 против турецкого "Галатасарая" (2:1).

Во втором туре 1 октября "Локомотив" примет испанский "Атлетико", итальянский "Ювентус" дома сыграет с "Байером".