Булыкин: "Локомотив" обыграл "Байер" в ЛЧ благодаря воле к победе и гению Семина

В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над "Байером" со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты "Локомотива" победили немецкий "Байер" в Лиге чемпионов благодаря большому желанию и тренерским решениям Юрия Семина. Таким мнением с ТАСС поделился экс-нападающий "Локомотива" и "Байера" Дмитрий Булыкин, занимающий должность советника гендиректора железнодорожников.

"Это заслуженная победа, - сказал Булыкин. - В конце чувствовалась нервозность, но ребята молодцы, довели матч до победного конца, полностью отдались в этой игре. Футболисты настраивались только на победу, не думали о выступлении на групповом этапе в прошлом сезоне ("Локомотив" занял последнее место в группе - прим. ТАСС), жили этой игрой и желанием победы".

Булыкин также прокомментировал отсутствие в составе травмированных полузащитников Алексея и Антона Миранчуков. "Федору Смолову тяжело было впереди, но время его придет, главное, что команда выиграла. Да, травмы Миранчуков - это серьезная потеря, но гений Семина нашел правильное решение этой проблеме", - добавил Булыкин.

В другом матче группы D испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2). После первых матчей группового этапа "Локомотив" возглавил группу. Во втором туре 1 октября железнодорожники примут "Атлетико", "Ювентус" дома сыграет с "Байером".