Члены исполкома РФС в четверг выслушают доклады лиг и утвердят новый список судей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится в четверг в Москве. Повестка мероприятия включит в себя стратегические, операционные и административные вопросы.

Заседание начнется с рассмотрения отчетов деятельности Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за прошлый сезон. Также представители дивизионов поделятся планами на текущий сезон. При этом исполком коснется стратегического вопроса, связанного с учреждением межрегиональных центров развития футбола "Запад" и "Восток".

Важнейшим станет операционный вопрос об утверждении списка арбитров на текущий сезон. Уровень судейства в чемпионате России не раз подвергался критике, часть клубов РПЛ высказала недоверие главе судейского корпуса Александру Егорову. Однако президент РФС Александр Дюков позднее заявил, что Егоров продолжит работу на своем посту. На заседании утвердят список молодых арбитров и приложение №1 регламента РФС "Об использовании системы видеоассистента рефери (VAR)".

В повестке дня фигурирует операционный вопрос об утверждении календарного плана национальных сборных команд России. Основная сборная продолжает борьбу за выход на чемпионат Европы 2020 года, подопечные Станислава Черчесова за четыре тура до конца отборочного турнира занимают второе место в группе. Также исполком обсудит вопрос централизации Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) коммерческих прав на период с 2022 по 2028 год. В конце заседания члены исполкома утвердят новую редакцию регламента РФС по этике и состав технического комитета.

В состав исполкома входят глава РФС Дюков, первый вице-президент организации Никита Симонян, вице-президент Сергей Прядкин, а также 21 представитель от футбольных клубов и лиги, региональных объединений, мини-футбола, женского футбола, массового футбола, ветеранов и спонсоров. Заседание исполкома пройдет в Доме футбола в Москве. Начало - 11:00 мск.