Победа "Локомотива" позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 19 сентября. Россия смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после гостевой победы "Локомотива" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" со счетом 2:1. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Во вторник петербургский "Зенит", также выступающий в Лиге чемпионов, в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. От России в Лиге Европы выступают ЦСКА и "Краснодар", которые проведут первые матчи группового этапа в четверг. Помимо "Бенфики", Португалию в еврокубках представляют "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория", все они выступают в Лиге Европы.
На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии - 42,049 балла.
Ранее тульский "Арсенал" и московский "Спартак" завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.
Испания с 86,997 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (75,462), Германия (59,784), Италия (59,082), Франция (50,748).
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|86,997
|7/7
|2
|Англия
|75,462
|7/7
|3
|Германия
|59,784
|7/7
|4
|Италия
|59,082
|7/6
|5
|Франция
|50,748
|6/5
|6
|Россия
|43,216
|6/4
|7
|Португалия
|42,049
|5/5
|8
|Бельгия
|33,900
|5/4
|9
|Нидерланды
|30,750
|5/4
|10
|Украина
|30,700
|5/3