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Лига чемпионов

Победа "Локомотива" позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Российский клуб в матче Лиги чемпионов обыграл немецкий "Байер" со счетом 2:1
Футболисты "Локомотива" EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Футболисты "Локомотива"
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 19 сентября. Россия смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после гостевой победы "Локомотива" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" со счетом 2:1. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Во вторник петербургский "Зенит", также выступающий в Лиге чемпионов, в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. От России в Лиге Европы выступают ЦСКА и "Краснодар", которые проведут первые матчи группового этапа в четверг. Помимо "Бенфики", Португалию в еврокубках представляют "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория", все они выступают в Лиге Европы.

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На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 43,216 балла, Португалии - 42,049 балла.

Ранее тульский "Арсенал" и московский "Спартак" завершили выступления в еврокубках, не сумев пройти квалификацию Лиги Европы.

Испания с 86,997 балла лидирует в таблице коэффициентов УЕФА, далее идут Англия (75,462), Германия (59,784), Италия (59,082), Франция (50,748).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания86,9977/7
2Англия75,4627/7
3Германия59,7847/7
4Италия59,0827/6
5Франция50,7486/5
6Россия43,2166/4
7Португалия42,0495/5
8Бельгия33,9005/4
9Нидерланды30,7505/4
10Украина30,7005/3
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