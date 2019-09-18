Победа "Локомотива" позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 19 сентября. Россия смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после гостевой победы "Локомотива" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера" со счетом 2:1. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Во вторник петербургский "Зенит", также выступающий в Лиге чемпионов, в группе G сыграл вничью с французским "Лионом" (1:1), в этой же группе португальская "Бенфика" проиграла немецкому "Лейпцигу" со счетом 1:2. От России в Лиге Европы выступают ЦСКА и "Краснодар", которые проведут первые матчи группового этапа в четверг. Помимо "Бенфики", Португалию в еврокубках представляют "Порту", "Спортинг", "Брага" и "Витория", все они выступают в Лиге Европы.