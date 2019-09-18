Баринов: "Локомотив" досконально разобрал игру "Байера" перед матчем Лиги чемпионов

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" перед игрой Лиги чемпионов просматривали по одному тайму матчей "Байера" против его соперников по чемпионату Германии и досконально изучили оппонента. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.
"Локомотив" обыграл на выезде в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" со счетом 2:1. Баринов стал автором победного гола, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника. По ходу матча "Локомотив" владел мячом всего 31% игрового времени.
"Мы оставили на поле все силы. Секрет Юрия Павловича [Семина] - теория. До игры более часа сидели и смотрели по тайму игр "Байера" с "Хоффенхаймом" и "Боруссией". Ждали их ошибок, пару раз напрягали соперника на его половине поля, они не знали, что им делать", - сказал Баринов.
Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов отметил бойцовские качества своей команды. "Два гола они себе привезли, мы их накрыли, а сами пропустили нелепый мяч. Рад, что выиграли, все отлично, идем дальше. Конечно, в конце было тяжеловато, но бились из последних сил", - подчеркнул Жемалетдинов.
Во втором туре "Локомотив" примет испанский "Атлетико". Встреча пройдет 1 октября, начало - 22:00 мск.