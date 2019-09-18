Баринов: "Локомотив" досконально разобрал игру "Байера" перед матчем Лиги чемпионов

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" перед игрой Лиги чемпионов просматривали по одному тайму матчей "Байера" против его соперников по чемпионату Германии и досконально изучили оппонента. Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.

"Локомотив" обыграл на выезде в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Байер" со счетом 2:1. Баринов стал автором победного гола, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника. По ходу матча "Локомотив" владел мячом всего 31% игрового времени.