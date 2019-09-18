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Лига чемпионов

Билялетдинов: "Локомотив" сделал выводы из ошибок выступления в ЛЧ в прошлом сезоне

В среду "Локомотив" обыграл "Байер" со счетом 2:1

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты "Локомотива" стали показывать более высокий уровень футбола в Лиге чемпионов, так как приобрели необходимый опыт в прошлом сезоне и сделали определенные выводы. Такое мнение ТАСС после первого матча группового этапа высказал бывший полузащитник железнодорожников Динияр Билялетдинов.

В среду "Локомотив" на выезде обыграл "Байер" со счетом 2:1. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Локомотив" с одной победой в шести играх занял последнее место в группе.

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"Железнодорожники добились уверенной победы, - сказал Билялетдинов. - Ничего особенного "Байер" не создал, у "Локомотива" был расчет на моментальный прессинг, что сыграло важную роль. Тренерский штаб избрал правильную стратегию на игру. "Локомотив" сделал правильные выводы из ошибок выступления в прошлом году".

Также Билялетдинов высказал мнение об игре нападающего Федора Смолова, который забил два мяча в восьми матчах текущего сезона чемпионата России. "Федор сегодня очень много работал на команду, видно было его старание. Ему нужны голы, тогда дело пойдет в гору. Федор привык к одной системе в "Краснодаре" (за который нападающий выступал с 2015 по 2018 год - прим. ТАСС), в "Локомотиве" другие требования, тут надо играть на команду, но я вижу, что человек в форме", - отметил Билялетдинов.

В другом матче группы D испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2). После первого тура "Локомотив" является лидером группы. Во втором туре 1 октября железнодорожники примут "Атлетико", "Ювентус" дома сыграет с "Байером".

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