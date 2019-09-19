Крыховяк: "Локомотив" готов биться в розыгрыше Лиги чемпионов до самого конца

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты московского "Локомотива" намерены биться до самого конца в розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом ТАСС заявил полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк.

В среду "Локомотив" в Леверкузене обыграл местный "Байер" со счетом 2:1 в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Автором одного из голов команды стал Крыховяк.

"Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идем на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошел только один матч, нам еще предстоит играть против "Ювентуса" и "Атлетико". Мы будем биться до конца", - сказал Крыховяк.

Встречу в Германии из-за травм пропускали полузащитники российской команды Алексей и Антон Миранчуки. Польский хавбек отметил, что это заставило "Локомотив" сыграть строже в обороне. "Конечно, они являются важными игроками. Сейчас мы хорошо действовали в обороне, но у нас было много моментов, чтобы забить, отлично играла вся команда", - добавил полузащитник.

Крыховяк подчеркнул, что рад за Дмитрия Баринова, который забил победный мяч, воспользовавшись ошибкой вратаря соперников. "Рад, что он забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться", - подчеркнул футболист.

В другой встрече группы D испанский "Атлетико" дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2). После первого тура "Локомотив" является лидером квартета. Во втором туре железнодорожники 1 октября примут "Атлетико", "Ювентус" дома сыграет с "Байером".