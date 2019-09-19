Голы Гусева и Мальцева помогли "Нью-Джерси" победить "Рейнджерс" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 19 сентября. "Нью-Джерси" на выезде одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дебютными голами в составе гостей отметились российские нападающие Никита Гусев и Михаил Мальцев.

У победителей шайбы забросили Нико Хишир (1-я минута), Мальцев (20), Гусев (31) и Бретт Сини (44). В составе проигравших отличились российский нападающий Артемий Панарин (28), Майкл Хелли (33) и Лиас Андерссон (41), передачу на которого отдал Виталий Кравцов. Ворота "Рейнджерс" поочередно защищали голкиперы Александр Геогриев и Игорь Шестеркин, совершившие восемь и 12 сейвов соответственно.

Мальцев, Гусев и Шестеркин провели прошлый сезон в составе петербургского СКА. Дебютирует в североамериканской лиге и Кравцов, выступавший ранее за челябинский "Трактор". Панарин в межсезонье сменил "Коламбус" на "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российских хоккеистом в лиге (около $11,5 млн). Георгиев в прошлом сезоне провел 33 матча в НХЛ, дважды отыграв "на ноль" и отражая в среднем 91,39% бросков.

В другом матче дня "Калгари" дома обыграл "Сан-Хосе". В составе гостей голом и результативной передачей отметился российский форвард Иван Чехович.