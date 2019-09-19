Волейболисты Семенов и Лешуков проиграли в матче второго этапа отборочного турнира на ОИ

ТАСС, 19 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков в стартовом матче второго группового этапа отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в пляжном волейболе уступили бразильскому дуэту Андре Лойола Стейн / Георг Вандерлей. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты проиграли со счетом 1-2 (14:21, 21:15, 14:16). Во втором матче Семенов и Лешуков встретятся с австрийской парой Филипп Валлер / Робин Зайдль.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробьются в третий отборочный этап. Там дуэты разделят на два квартета, по две лучшие пары попадут в финал.

Победители турнира получат олимпийскую лицензию на Игры-2020. Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.