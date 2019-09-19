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Летние олимпийские виды спорта

Волейболисты Семенов и Лешуков проиграли в матче второго этапа отборочного турнира на ОИ

Встреча против бразильского дуэта Андре/Георг завершилась поражением со счетом 14:21, 21:15, 14:16
Илья Лешуков и Константин Семенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Илья Лешуков и Константин Семенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков в стартовом матче второго группового этапа отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в пляжном волейболе уступили бразильскому дуэту Андре Лойола Стейн / Георг Вандерлей. Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты проиграли со счетом 1-2 (14:21, 21:15, 14:16). Во втором матче Семенов и Лешуков встретятся с австрийской парой Филипп Валлер / Робин Зайдль.

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробьются в третий отборочный этап. Там дуэты разделят на два квартета, по две лучшие пары попадут в финал.

Победители турнира получат олимпийскую лицензию на Игры-2020. Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.

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