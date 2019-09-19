Два очка Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Сент-Луисом" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 19 сентября. Две результативные передачи капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина помогли его команде обыграть "Сент-Луис" в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Радко Гудаш (28-я минута), Рихард Паник (59) и Никлас Бэкстрём (60). Овечкин поучаствовал в первом и третьем голах. У проигравших отличились Остин Погански (14) и Зак Сэнфорд (43).

В другом матче дня "Флорида" на выезде уступила "Монреалю" со счетом 3:4. Форвард гостей Евгений Дадонов забросил шайбу и сделал результативную передачу. Поражение стало для "Флориды" третьим подряд в предсезонном турнире.

В следующем матче "Вашингтон" встретится с "Каролиной". "Флорида" снова сыграет с "Монреалем".