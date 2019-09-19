Хоккеист "Рейнджерс" Панарин получил повреждение во время матча против "Нью-Джерси"

ТАСС, 19 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил повреждение во время предсезонного матча против "Нью-Джерси". Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

"Нью-Джерси" на выезде одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3. 27-летний Панарин получил легкую травму паха во время второго периода и не смог доиграть матч. До повреждения Панарин отметился заброшенной шайбой.

"Это [неучастие Панарина в оставшееся время матча] больше предосторожность, чем что-либо еще. Он должен быть в порядке", - сказал главный тренер команды Дэвид Куинн.

Панарин перешел в "Рейнджерс" летом на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым российских хоккеистом в лиге (около $11,5 млн). В прошлом сезоне Панарин выступал за "Коламбус", сыграв 79 матчей и набрав 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 матчах.