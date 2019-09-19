Российские волейболистки победили команду Доминиканской Республики на Кубке мира

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Доминиканской Республики в пятом матче на Кубке мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5) в пользу россиянок.

Для сборной России эта победа стала четвертой на турнире. Подопечные Серджио Бузато занимают третье место в турнирной таблице с 10 очками. Следующую встречу сборная России проведет 22 сентября против команды Сербии.

Кубок мира проходит за год до старта Олимпийских игр. В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проводят по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира, в 1999 году команда выиграла серебряные медали. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея. Победительницами предыдущего розыгрыша стала сборная Китая.