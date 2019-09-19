Путин поздравил гимнасток Аверину и Селезневу с победами на чемпионате мира

"Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира, - отметил Путин в поздравлении Авериной. - Слагаемые вашего успеха - высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников, родных и близких, всех российских любителей художественной гимнастики, которые искренне переживали и болели за вас на пути к золоту.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Телеграммы опубликованы в четверг на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Селезневой глава государства отметил, что спортсменка продемонстрировала "мастерство и красоту исполнения, силу воли и настрой на результат".

Аверина выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Она стала девятикратной чемпионкой мира, также на ее счету две серебряные награды мировых первенств и одна бронзовая. 24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, также в ее активе пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали Универсиад.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Баку с 16 по 22 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, на нем будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.