Волейболисты Семенов и Лешуков вышли в третий раунд отборочного турнира на ОИ

ТАСС, 19 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков во втором матче второго группового этапа отборочного турнира по пляжному волейболу на Олимпийские игры 2020 года обыграли австрийцев Филиппа Валлера и Робина Зайдля.

Соревнования проходят в Китае.

Российские волейболисты одержали победу со счетом 2-1 (15:21, 21:12, 15:6). В первом матче второго группового раунда россияне проиграли бразильскому дуэту Андре Лойола Стейн / Георг Вандерлей.

В турнирной таблице россияне заняли второе место, набрав три очка, что позволило им выйти третий раунд. Также в третий раунд с первого места вышла бразильская пара (4 очка).

Старт в турнире взяли 16 команд. Во второй групповой раунд вышли 12 пар, восемь из них пробьются в третий отборочный этап. Там дуэты разделят на два квартета, команды, занявшие первые два места в группах, сыграют в финальных матчах, победители которых получат лицензию на Игры-2020.

Отборочные соревнования в Китае завершатся 22 сентября.