Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

Ранее Минск подал заявку на проведение матча за Супекубок УЕФА в 2021 году. Также город будет претендовать на проведение этого матча в 2022 или 2023 году.

"Есть определенные недоработки (в отношениях Белоруссии и УЕФА - прим ТАСС): вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Если Союз в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, любого уровня", - сказал Лукашенко.

"Знайте, если у вас будет такая возможность определить местом проведения такого матча (Суперкубок УЕФА) нашу столицу, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента", - добавил Лукашенко.

Глава государства поблагодарил УЕФА за помощь Белоруссии в развитии футбола, который является самым популярным и массовым видом спорта в республике. "Надеюсь, что с вашим избранием руководителем Союза наши отношения, контакты усилятся по всем вопросам. Хотя не могу пенять на прошлые времена, сказать, что у нас были какие-то проблемы", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что УЕФА всегда помогал развитию детского футбола в Белоруссии. "Мы никогда не слышали упрека со стороны Союза, что мы нецелевым образом использовали деньги, что мы не помогали футболу, хочу вас заверить, что так будет и впредь", - сказал Лукашенко. Он отметил, что футбол является его любимым видом спорта. "Когда-то, давным-давно, в детстве я начинал играть в футбол, я долго играл, пока не получил травму, мне всегда приятно разговаривать с людьми, которые знают, что такое футбол", - сказал глава государства.